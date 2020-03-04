Нужно написать конспект про государство и право из книги Е.П.Толмачев. Александр II и его время, книга 1.
Курсовая работа на тему: Клиент-сервер компьютерной игры на unity3d
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Это проектная (курсовая) работа, после которой будет дипломная. Для ускорения выполнения работы у меня уже есть исходный код для создания клиент-сервера с которым будет работать автор (ссылка внизу). Так же мне нужно всё остальное, что описано в требованиях и структуре к проекту (пояснительная записка к проекту, презентация проекта, текст доклада и т.д.). По сути это выполнение полноценной курсовой работы. План, задачи и основные требования к работе находятся в прикрепленных файлах.
Сервер должен выполнять учет статистики игры ( т.е. когда вы проходите уровень, на сервер должна уходить информация в виде набора данных о том как хорошо или плохо пройден уровень, или что-то тому подобное, можем решить лично с автором). Игра будет отдавать данные в том формате, в котором будет запрограммирована. Нужно задать тот самый формат данных, заполнить тестовым набором данных, выдуманным. Сама игра в будущем будет жанра «гонки» на движке unity3d.
- Уникальность всего отчета должна быть не менее 80% (Поэтому если есть что-то скопированное из интернета, это нужно все перефразировать как-то. Поменять слова местами, заменить на синонимы. Доклад буду проверять на антиплагиат)
- Работа должна быть выполнена на украинском языке (конечно можно и на русском, но это будет огромным минусом, т.к мне придется вручную делать перевод).
Ссылка на исходный код для клиент-сервера на оценку автору: https://riptutorial.com/unity3d/example/20116/creating-a-server--a-client--and-sending-a-message-
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