ВКР по управлению персоналом

Нужно придумать 6 индивидуальных заданий, которые можно выполнить, проходя учебную практику, и написать небольшой отчёт по каждому. Тема - картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений. Место прохождения практики - Администрация Новоликеевского сельсовета. Пример заданий из других специальностей: «Формирование подборки ...
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