Курсовая работа по деталям машин

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Заказ №6321. Курсовая работа по деталям машин

Тип_работы:____Курсовая работа _________

Дисциплина: ____Детали машин___________

Тема: _Расчет и проектирование редуктора к тарельчатому штателю

Кол-во стр:__________30-35стр __________

План: ______________Есть______________

На 10.04.15

Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.

10 лет назад
workbest
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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