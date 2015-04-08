Нужно написать дипломную работу по математике. Тематика связана с методами обучения математики.
Отчет по практике "Магазин радиотехники"
СОДЕРЖАНИЕ
При определении статуса предприятия целесообразно сформировать общую характеристику но следующим, пунктам:
1. История развития предприятия……………………………………
2. Организационно-правовая форма субъекта коммерческой деятельности………………………………………………………………………
Изучение организационной структуры предприятия включает:
3. Коммерческие службы организации, принципы построения организационных структур коммерческих служб……………………………….
4. Положение о коммерческом отделе, отделе сбыта (реализации) торгового предприятия………………………………………………………….
5. Должностная инструкция менеджера по продажам……………………….
Организация хозяйственных связей:
6. Формирование ассортимента товаров в магазине………………………..
7. Технология приемки товара в магазине, нормативные и сопроводительные документы. Порядок приемки товаров по количеству и качеству……………………………………………………………………………..
8. Коммерческие связи, систематизация поставщиков и их анализ по различным критериям……………………………………………………………...
9. Организация закупки товаров, этапы закупочной работы……………
10. Оформление документации при работе с контрольно-кассовой техникой…………………………………………………………………………….
11. Схемы размещения мебели в складских помещениях магазина…………
Заключение………………………………………
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