Отчет по практике "Магазин радиотехники"

СОДЕРЖАНИЕ

При определении статуса предприятия целесообразно сформировать общую характеристику но следующим, пунктам:

1. История развития предприятия……………………………………

2. Организационно-правовая форма субъекта коммерческой деятельности………………………………………………………………………

Изучение организационной структуры предприятия включает:

3. Коммерческие службы организации, принципы построения организационных структур коммерческих служб……………………………….

4. Положение о коммерческом отделе, отделе сбыта (реализации) торгового предприятия………………………………………………………….

5. Должностная инструкция менеджера по продажам……………………….

Организация хозяйственных связей:

6. Формирование ассортимента товаров в магазине………………………..

7. Технология приемки товара в магазине, нормативные и сопроводительные документы. Порядок приемки товаров по количеству и качеству……………………………………………………………………………..

8. Коммерческие связи, систематизация поставщиков и их анализ по различным критериям……………………………………………………………...

9. Организация закупки товаров, этапы закупочной работы……………

10. Оформление документации при работе с контрольно-кассовой техникой…………………………………………………………………………….

11. Схемы размещения мебели в складских помещениях магазина…………

Заключение………………………………………