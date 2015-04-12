Курсовая работа по документоведению

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Закрыт3 заявки127 просмотров

Заказ №6311. Курсовая работа по документоведению

Тип_работы:______Курсовая работа________

Дисциплина:_____Документоведенье______

Тема: Становление и развитие документоведения как научной дисциплины

Кол-во стр____________30стр____________

Уникальность: ________70%____________

Срок написания_______12.04.15____________

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10 лет назад
workbest
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11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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