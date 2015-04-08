Диплом управление персоналом

Заказ №6238. Контрольная по экономике Задание: 1. Права и обязанности, ответственность аудиторов и аудиторских фирм. 2. Проверка расчетов с подотчетными лицами, дебиторами и кредиторами. 3. Задача 1. 4. Задача 2. ...