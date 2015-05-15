Курсовая по праву

юриспруденция, тема- гражданство РФ

примерный план (его можно корректировать)

Введение

Понятие и принципы гражданства

Основания приобретения и прекращения гражданства РФ(4основания)

Указать про Крым, про изменение государственной границы, как получали гражданство РФ в Крыму? (Не знаю, как грамотно сформулировать этот пункт)

Деятельность гос органов по делам гражданства

Объем 30-35 страниц.

Работа включает: титульный лист, содержание, введение, основную часть (главы и параграфы), заключение, список литературы (не менее 15 источников).

Шрифт - Times New Roman, размер 14

Междустрочный интервал - 1,5

Выравнивание текста «по ширине».

Нумерация сносок – сплошная (продолжается на последующих страницах).

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Цена 1700р., оплата по факту сдачи работы мне

Срок 13 апреля