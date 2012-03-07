Курсовая работа по менеджменту с расчетами

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Тема : Управление каналами распределения и товародвижением ( 45 стр)

Теория- 15 стр., Анализ- 25-30 стр.

План курсовой по требованию

12 лет назад
for_studing
Маша 
66 летЭстония
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад