Добрый день. Необходимо выполнить работу по "Проектирование фундамента под промежуточную опору мостовой конструкции". Можно без чертежей только расчеты. Все выполняется точь-в-точь по методичке. Номер варианта и город строительства укажу в личном сообщении. ...
Курсовые работы по информатике
Нужно выполнить 3 курсовых и 1 контрольную работу.
Везде вариант № 2
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