Курсовые работы по информатике

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Закрыт3 заявки241 просмотр

Нужно выполнить 3 курсовых и 1 контрольную работу. 

Везде вариант № 2

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров