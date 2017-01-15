Курсовые работы по информатике

Добрый день. Необходимо выполнить работу по "Проектирование фундамента под промежуточную опору мостовой конструкции". Можно без чертежей только расчеты. Все выполняется точь-в-точь по методичке. Номер варианта и город строительства укажу в личном сообщении. ...