Расчетно пояснительная записка - "Основания и фундаменты"

С исполнителем сотрудничаю уже 2 раз, выполненной работой очень доволен. Дария, выполнила данный расчет раньше сроков, все оформлено на высшем уровне, с формулами, рисунками и пояснениями. Всегда находится на связи и можно получить оперативно ответ на любой вопрос по работе. Всем рекомендую, буду продолжать сотрудничество с данным исполнителем по новым работам.