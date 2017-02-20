Расчетно пояснительная записка - "Основания и фундаменты"

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Завершен5 заявок142 просмотра

Добрый день.

Необходимо выполнить работу по "Проектирование фундамента под промежуточную опору мостовой конструкции".

Можно без чертежей только расчеты. Все выполняется точь-в-точь по методичке.

Номер варианта и город строительства укажу в личном сообщении.

Спасибо.

8 лет назад
Percys
Игорь 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

poDARok
Дария 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$25
5 дней
С исполнителем сотрудничаю уже 2 раз, выполненной работой очень доволен. Дария, выполнила данный расчет раньше сроков, все оформлено на высшем уровне, с формулами, рисунками и пояснениями. Всегда находится на связи и можно получить оперативно ответ на любой вопрос по работе. Всем рекомендую, буду продолжать сотрудничество с данным исполнителем по новым работам.
Игорь, спасибо за ваш эмоциональный отзыв. Заказчика рекомендую! Задачу формулирует ясно, не требует невозможного, платит быстро!

Заявки фрилансеров

poDARok
Дария 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад