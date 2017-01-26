Курсовая по макроекономике

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт9 заявок172 просмотра

ДИСЦИПЛИНА * Макроэкономика 

ТЕМА РАБОТЫ * налоги и налоговая система государства 

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 30 

ШРИФТ * Times New Roman 14 pt 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 40% 

КРАЙНИЙ СРОК СДАЧИ 

РАБОТЫ 26.01.2017 

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров