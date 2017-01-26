ДИСЦИПЛИНА * Теоретическая механика ТЕМА РАБОТЫ * Задачу (5 вариант) нужно решить 4 способами: принцип даламбера-Лагранжа ;принцип возможных перемешанный;уравнение Лагранжа 2 рода;теорема устойчивости КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * - ШРИФТ * Times New Roman ...
Курсовая по макроекономике
ДИСЦИПЛИНА * Макроэкономика
ТЕМА РАБОТЫ * налоги и налоговая система государства
КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 30
ШРИФТ * Times New Roman 14 pt
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 40%
КРАЙНИЙ СРОК СДАЧИ
РАБОТЫ 26.01.2017
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