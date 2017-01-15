Курсовой проект

Написание двух частей курсового проекта.

1. Анализ особенностей социально-экономического развития монопрофильных муниципальных образований Республики Хакасия.

2. Влияние особенностей монопрофильных муниципальных образований на развитие региона (в частности Республики Хакасия).

Выявление проблем, чем больше, тем лучше.

Список источников, от куда взята информация.

Примерное количество листов 25-30 (на каждую часть)