Лабораторки по ООП

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Завершен4 заявки268 просмотров

Нужно сделать в Microsoft Visual Studio 2005 на С++. Задание в прикриплённом файле

17 лет назад
Studentinfo
37 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

vs_dev
38 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
17 лет назад
$60
1 день
Отзыв недоступен.
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Заявки фрилансеров

vs_dev
38 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
17 лет назад