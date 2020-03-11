Литературный обзор

Нужно только составление литературного обзора по теме "Исследование вкусоароматических веществ в пищевых системах" с указанием ссылок на источники.

Есть список литературы для написания (в основном зарубежные источники), примерный план работы и начало работы (начало прикреплено, остальное по надобности).