Литературный обзор

Это проектная (курсовая) работа, после которой будет дипломная. Для ускорения выполнения работы у меня уже есть исходный код для создания клиент-сервера с которым будет работать автор (ссылка внизу). Так же мне нужно всё остальное, что ...
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Нужно только составление литературного обзора по теме "Исследование вкусоароматических веществ в пищевых системах" с указанием ссылок на источники.
Есть список литературы для написания (в основном зарубежные источники), примерный план работы и начало работы (начало прикреплено, остальное по надобности).
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