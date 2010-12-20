Магистерская по маркетингу (на украинском)

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Закрыт1 заявка147 просмотров

Требования в прикрепленном файле.

Укажите, пожалуйста, цену.

http://ifolder.ru/20920297

Сроки 13 января. Промежуточный итог сдавать каждую неделю.

14 лет назад
rabotareferat
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
181 отзыв(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров