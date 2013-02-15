Мехнизм внесения удобрений при посеве свеклы

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Механизм внесения удобрений при посеве сахарной свеклы с разработкой туковысевающего аппарата сеялки ССТ-12В Суперфосфат 500 кг/га, S=300га

Согласно методички + 3 чертежа к работе

11 лет назад
akondr_
Андрей 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад