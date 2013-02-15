Редактирование диплома

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Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок183 просмотра
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Отредактировать диплом на тему открытия магазина по франшизе, а так же высчитать NPV, IRR, точку безубыточности

11 лет назад
marina_caterina
Марина 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
1 отзыв