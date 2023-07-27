Менеджмент соціокультурної діяльності

Факультет психология, бакалавр. В сентябре надо сдать презентацию по диплому. Сам диплом в январе. Тема сайт знакомств, еще нет точной темы. Информации мало по ней. Буду стараться принимать участие в написании) ищу куратора, который будет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сьогодні до 18:00
Самостійна робота №1 до теми «Культура як сфера економічних
відносин та галузь національного господарства»: колективна робота-
дослідження «Концепція організації / закладу культури»
Завдання: 1) здійснити короткий аналітичний опис існуючих закладів
культури на певній території (конкретне місто, населений пункт),
2) виявити позитивні та негативні сторони існуючого положення справ у
сфері культури на цій території (в місті, населеному пункті), зокрема
наявність інфраструктури, потенційної аудиторії закладу, фінансового
положення мешканців.
3) проаналізувати перспективи розвитку закладів культури з огляду на
потреби конкретної аудиторії, яку можна залучити як потенційних
споживачів конкретних культурних благ.
4) окреслити концепції двох нових закладів культури (приватного та
державного).
Узагальнені дослідження оформлюються у вигляді 2-х презентацій
Вимоги до оформлення: результати дослідження та концепція
презентуються у вигляді слайдів у PowerPoint 6-10 слайдів на кожний проєкт
окремо
Самостійна робота №2 до теми «Організаційно-адміністративний
механізм менеджменту СКД»: Колективна підготовка тексту документів
«Статут організації / закладу культури»
Завдання: колективна підготовка статутних документів для організацій,
концепцію яких розробляли в самостійній роботі № 1. Основа Статутного
документу самостійно створюється на базі існуючих у вільному доступі
документів, які відображають схожі види діяльності закладів культури
(заклади клубного типу, продюсерські центри, музеї, івент-агенції тощо)
відповідних форм власності (приватної, державної) та схожих організаційно-
правових форм (ГО, ТОВ, Державна установа, Державне підприємство
тощо). Статут із всіма доповненнями та опрацюваннями, які були висловлені
під час обговорення на семінарських заняттях, надсилається викладачу.
Обсяг: Основні положення Статуту презентуються та обговорюються під час
семінарських занять у вигляді слайдів у PowerPoint. Остаточний текст
Статуту надсилається викладачу в форматі документу Word
Самостійна робота № 3 до теми «Персонал-орієнтовані технології в
менеджменті СКД» підготовка «Штатного розпису та посадових інструкції
в організаціях / закладах культури»
Завдання:
1. Підготувати штатний розпис персоналу в організаціях / закладах культури,
Статут яких готувався в самостійній роботі №2.
2. Підготувати посадові інструкції для персоналу, що буде працювати у
вашій організації культури
В підготовці штатного розпису та посадових інструкцій необхідно
керуватися
Класифікатором професій України ДК 003: 2010
http://dovidnyk.in.ua/directories/profesii
Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників
https://jobs.ua/ukr/dkhp
Вимоги до оформлення роботи: Після презентації на семінарському занятті
штатний розпис у форматі документу Word та посадові інструкції у вигляді
слайдів у PowerPoint, за результатами обговорення виправляються помилки
та остаточні документи надсилаються викладачу
Самостійна робота № 4 до теми «Оплата праці у сфері культури»
підготовка «Кошторису на зарплату в організаціях / закладах культури»
Завдання: підготувати розрахунок заробітної плати для працівників
організації / закладу культури, згідно з штатним розкладом, розробленим у
самостійній роботі № 3.
В підготовці розрахунку слід користуватися поясненнями та прикладами, які
були наведені в лекціях «Оплата праці у сфері культури», загальними
принципами та формулами розрахунку, нормативною базою України:
Постановою КМУ Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної
сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1298-2002-%D0%BF
Наказом МОН Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем
тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та
наукових установ http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1130-05
Наказом МКУ Про впорядкування умов оплати праці працівників культури
на основі Єдиної тарифної сітки http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1285-05
Вимоги до оформлення роботи: розрахунок робиться в форматі
електронних таблиць Excel, з урахуванням всіх працівників організації /
установи культури. Під час семінарського заняття робиться презентація
отриманих даних в штатному розписі.
Самостійна робота № 5 до теми «Планування та оцінка ефективності
в організаціях культури» підготовка «Бізнес-плану організації / закладу
культури»
Завдання: здійснити підготовчу роботу для складання бізнес-плану
організації / закладу культури, враховуючи його концепцію, організаційну
структуру, кадровий склад, що були зазначені в самостійних роботах №1, 2,
3, 4. Здійснити пошукову роботу щодо розрахунку статей витрат на основні
фонди, кошторис поточних (щомісячних) видатків за зазначеними статтями.
Здійснити розрахунок джерел фінансування (статутний капітал, власні
кошти, додаткові джерела фінансування). Результати узагальнення всієї
здійсненої роботи над проектом відбудеться у форматі бізнес-плану Canvas
та SWOT, що будуть перевірятися під час іспиту.
Числові данні проставляються в рядках, зазначених «+».
Вимоги до оформлення роботи: розрахунок робиться в форматі
електронних таблиць Excel або в таблицях Word, з урахуванням всіх статей
витрат та доходів. Презентація та обговорення роботи відбудеться під час
семінарських занять. За результатами обговорення виправляються помилки,
остаточні документи надсилаються викладачу
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $100
Потрібно реалізувати курсовий проект + креслення до 11 жовтня . За будь-якими питаннями звертатися в ЛС.Бюджет можемо підняти трохи за швидке виконанняРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
- $32
Здравствуйте. Необходимо исправить замечания руководителя в дипломной работе по логистике. Эту работу мне уже исправили. Наисправляли такого, что мне стыдно до сих пор перед преподом. Изначальное замечание: для анализа составить табличку со ...Закрыт3 месяца назад
Ничего рассчитывать не надо! Необходимо вбить формулы, которые входят в курсовую работу, то есть, обеспечить удобство расчета курсовой с различными входными данными. Необходимо,чтобы исходные и выходные данные выводились в отдельный документ. В предоставленной методичке есть ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $2
написать небольшой реферат в сроки на 3000 символов. от моего имени, все тонкости в чатеРефераты, Курсовые и Дипломы12 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $50
В лс скину вам этот excel файл и готовую курсовую работу другого студента, как пример "У меня есть готовый расчет в exel можешь его приложить в заявку курсача на студворк, сказать, что ...Закрыт3 месяца назад
- $50
Необходимо выполнить удаленым подключением ноутбука лабораторную работу по установке системы управления проектами Redmine.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен4 месяца назад
- $66
Срок: до понедельника (31 июля) 1. Всего изучите 30 CRM в Google Sheets 2. Выделите 3 самые лучшие в Google Документе и по каждой обоснование на страницу 11-ым шрифтом. Обоснование - почему эта система по вашему мнению ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
4-5 страниц оригинальность 60%Закрыт4 месяца назад
Всім привіт! Потрібні термінова допомога, потрібно дописати та в деяких моментах написати диплом за зразком Надаємо методичку та приклад оформлення Бажаєте детальну інформацію, пишіть телеграм одразу) Оплата - 1000 грн, за швидкість та якість доплачуємоРефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт5 месяцев назад