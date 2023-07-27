Менеджмент соціокультурної діяльності

Сьогодні до 18:00





Самостійна робота №1 до теми «Культура як сфера економічних

відносин та галузь національного господарства»: колективна робота-

дослідження «Концепція організації / закладу культури»

Завдання: 1) здійснити короткий аналітичний опис існуючих закладів

культури на певній території (конкретне місто, населений пункт),

2) виявити позитивні та негативні сторони існуючого положення справ у

сфері культури на цій території (в місті, населеному пункті), зокрема

наявність інфраструктури, потенційної аудиторії закладу, фінансового

положення мешканців.

3) проаналізувати перспективи розвитку закладів культури з огляду на

потреби конкретної аудиторії, яку можна залучити як потенційних

споживачів конкретних культурних благ.

4) окреслити концепції двох нових закладів культури (приватного та

державного).

Узагальнені дослідження оформлюються у вигляді 2-х презентацій



Вимоги до оформлення: результати дослідження та концепція

презентуються у вигляді слайдів у PowerPoint 6-10 слайдів на кожний проєкт

окремо





Самостійна робота №2 до теми «Організаційно-адміністративний

механізм менеджменту СКД»: Колективна підготовка тексту документів

«Статут організації / закладу культури»

Завдання: колективна підготовка статутних документів для організацій,

концепцію яких розробляли в самостійній роботі № 1. Основа Статутного

документу самостійно створюється на базі існуючих у вільному доступі

документів, які відображають схожі види діяльності закладів культури

(заклади клубного типу, продюсерські центри, музеї, івент-агенції тощо)

відповідних форм власності (приватної, державної) та схожих організаційно-

правових форм (ГО, ТОВ, Державна установа, Державне підприємство

тощо). Статут із всіма доповненнями та опрацюваннями, які були висловлені

під час обговорення на семінарських заняттях, надсилається викладачу.



Обсяг: Основні положення Статуту презентуються та обговорюються під час

семінарських занять у вигляді слайдів у PowerPoint. Остаточний текст

Статуту надсилається викладачу в форматі документу Word





Самостійна робота № 3 до теми «Персонал-орієнтовані технології в

менеджменті СКД» підготовка «Штатного розпису та посадових інструкції

в організаціях / закладах культури»

Завдання:

1. Підготувати штатний розпис персоналу в організаціях / закладах культури,

Статут яких готувався в самостійній роботі №2.

2. Підготувати посадові інструкції для персоналу, що буде працювати у

вашій організації культури

В підготовці штатного розпису та посадових інструкцій необхідно

керуватися

Класифікатором професій України ДК 003: 2010

http://dovidnyk.in.ua/directories/profesii

Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників

https://jobs.ua/ukr/dkhp



Вимоги до оформлення роботи: Після презентації на семінарському занятті

штатний розпис у форматі документу Word та посадові інструкції у вигляді

слайдів у PowerPoint, за результатами обговорення виправляються помилки

та остаточні документи надсилаються викладачу





Самостійна робота № 4 до теми «Оплата праці у сфері культури»

підготовка «Кошторису на зарплату в організаціях / закладах культури»

Завдання: підготувати розрахунок заробітної плати для працівників

організації / закладу культури, згідно з штатним розкладом, розробленим у

самостійній роботі № 3.

В підготовці розрахунку слід користуватися поясненнями та прикладами, які

були наведені в лекціях «Оплата праці у сфері культури», загальними

принципами та формулами розрахунку, нормативною базою України:

Постановою КМУ Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної

сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та

організацій окремих галузей бюджетної сфери

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1298-2002-%D0%BF

Наказом МОН Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем

тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та

наукових установ http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1130-05

Наказом МКУ Про впорядкування умов оплати праці працівників культури

на основі Єдиної тарифної сітки http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1285-05





Вимоги до оформлення роботи: розрахунок робиться в форматі

електронних таблиць Excel, з урахуванням всіх працівників організації /

установи культури. Під час семінарського заняття робиться презентація

отриманих даних в штатному розписі.





Самостійна робота № 5 до теми «Планування та оцінка ефективності

в організаціях культури» підготовка «Бізнес-плану організації / закладу

культури»

Завдання: здійснити підготовчу роботу для складання бізнес-плану

організації / закладу культури, враховуючи його концепцію, організаційну

структуру, кадровий склад, що були зазначені в самостійних роботах №1, 2,

3, 4. Здійснити пошукову роботу щодо розрахунку статей витрат на основні

фонди, кошторис поточних (щомісячних) видатків за зазначеними статтями.

Здійснити розрахунок джерел фінансування (статутний капітал, власні

кошти, додаткові джерела фінансування). Результати узагальнення всієї

здійсненої роботи над проектом відбудеться у форматі бізнес-плану Canvas

та SWOT, що будуть перевірятися під час іспиту.

Числові данні проставляються в рядках, зазначених «+».



Вимоги до оформлення роботи: розрахунок робиться в форматі

електронних таблиць Excel або в таблицях Word, з урахуванням всіх статей

витрат та доходів. Презентація та обговорення роботи відбудеться під час

семінарських занять. За результатами обговорення виправляються помилки,

остаточні документи надсилаються викладачу