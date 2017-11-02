Написание магистерской диссертации

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Требуется написать магистерскую диссертацию объемом (80-100 страниц)

Тема: Исследование и разработка вибрационного электропривода. В работе необходимо "обрисовать" полученный "вибрационный электропривод" в программном комплексе МВТУ.

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8 лет назад
BarhatUl
Мария 
31 год
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
5 отзывов

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