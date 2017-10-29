Написать РГР по операционному управлению IT-предприятий

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На пятницу надо выполнить работу. бюджет не больше 150 грн. 1 вариант. Выберу у кого дешевле будет стоить
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