Дипломная работа - кадастр недвижимости

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Согласно методическим указаниям и утвержденному плану. 

теория и практика 

согласно утвержденному плану

Количество параграфов в главах должны быть одинаковое (если в первой 3, тогда по 3

везде); 

2) используемая литература не младше 2013 г; 

количество страниц 60 

шрифт 14 Times New Roman,

интервал 1,5 

количество источников 35-40

сноски подстрочные 

7 лет назад
lenapr
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров