Навчальна вибірка побудована на основі даних типових туристичних поселень за таким алгоритмом: навколо заданих містечок визначається область радіусом 3-5 кілометрів і на ній вибирається довільна точка та визначаються її координати, а також відстань до ...
Задание по стратегическому менеджменту.
Нужен анализ внешней и внутренней среды организации(любой,но не совсем безызвестной) по плану:
1.История развития организации
2.Информация о руководстве(орг.структура)
3.Направление бизнеса и его развития(Миссии и цели)
4.Основные партнеры организации.
5.Основные конкуренты
6.Информация о внутренней корпоративной культуре
7.Технология,оборудования,логистика и прочее.
8.Маркетинг, ценообразование,реклама.
9.Каналы сбыта
10.Система управления персоналом
11.Организационно-правовая форма.
Сделать оценку конкурентоспособности и SWOT-анализ(прикреплённые файлы)
Шрифт Times New Roman 14. Работа должна состоять 20-30 страниц.
Срок: до 12 ноября.
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