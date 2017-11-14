Задание по стратегическому менеджменту.

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Завершен3 заявки181 просмотр

Нужен анализ внешней и внутренней среды организации(любой,но не совсем безызвестной) по плану:

1.История развития организации

2.Информация о руководстве(орг.структура)

3.Направление бизнеса и его развития(Миссии и цели)

4.Основные партнеры организации.

5.Основные конкуренты

6.Информация о внутренней корпоративной культуре

7.Технология,оборудования,логистика и прочее.

8.Маркетинг, ценообразование,реклама.

9.Каналы сбыта

10.Система управления персоналом

11.Организационно-правовая форма.

Сделать оценку конкурентоспособности и SWOT-анализ(прикреплённые файлы)

Шрифт Times New Roman 14. Работа должна состоять 20-30 страниц.

Срок: до 12 ноября.

8 лет назад
Ekulin
Егор 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

MarryVar
Мария 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
8 лет назад
$50
5 дней
Работа выполнена качественно и в срок!Исполнителя рекомендую!
Отличный заказчик - понятные требования, быстрая оплата! Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

MarryVar
Мария 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
8 лет назад
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