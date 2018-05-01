Небольшое саммари к роману Д. Брауна Инферно (на англ)

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Главная тема - проблема добра и зла в романе

Языковые ср-ва выражения проблемы

Хар-ка добра и хар-ка зла (кто есть кто)

Проблема их взаимодействия

Не более 1 стр. А4

Работа на англ. яз

6 лет назад
guest_15253670947988
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад