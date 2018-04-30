Нужна курсовая работа

Необходимо скачать: Бухгалтерский баланс любой реальной фирмы за 2 года и отчеты о прибыли и убытке (за 2 года). По методичке посчитать все коэффициенты( около 40) и написать к каждому вывод. Вывод должен быть подробным (что влияет ...