Нужна курсовая работа

$14
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки137 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тема: Современные тенденции развития образовательного законодательства. Антиплагиат не менее 80%.  страниц не менее 35. Срок сдачи до 10 мая. Прошу предлагать цену не более 900р

6 лет назад
dianameeee
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад