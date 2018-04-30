Нужна курсовая работа

ДИСЦИПЛИНА Нефтегазовое дело ТЕМА РАБОТЫ Анализ существующей системы пожарной безопасности на УППН "Павловка". Применение новых систем пожаротушения резервуаров. КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ 65 ШРИФТ Times New Roman 14 pt ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 60% СИСТЕМА ПРОВЕРКИ Antiplagiat.ru КРАЙНИЙ СРОК ...
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Тема: Современные тенденции развития образовательного законодательства. Антиплагиат не менее 80%. страниц не менее 35. Срок сдачи до 10 мая. Прошу предлагать цену не более 900р
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