Диплом по противопожарному оборудованию

ДИСЦИПЛИНА Нефтегазовое дело ТЕМА РАБОТЫ Анализ существующей системы пожарной безопасности на УППН "Павловка". Применение новых систем пожаротушения резервуаров. КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ 65 ШРИФТ Times New Roman 14 pt ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 60% СИСТЕМА ПРОВЕРКИ Antiplagiat.ru КРАЙНИЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТЫ 25.05.2018 ПОЖЕЛАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ презентация 10 слайдов без текста включена Нужно проанализировать существующие системы пожаротушения на РВС 5000 в лукойловских уппн, после этого предложить для внедрения новые системы. Рассчитать эффективность введения нового оборудования, экономические затраты на это, после чего в конце провести итоговое сравнение нескольких типов систем пожаротушения и сделать выводы