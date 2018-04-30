Диплом по противопожарному оборудованию

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ДИСЦИПЛИНА Нефтегазовое дело ТЕМА РАБОТЫ Анализ существующей системы пожарной безопасности на УППН "Павловка". Применение новых систем пожаротушения резервуаров. КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ 65 ШРИФТ Times New Roman 14 pt ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 60% СИСТЕМА ПРОВЕРКИ Antiplagiat.ru КРАЙНИЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТЫ 25.05.2018 ПОЖЕЛАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ презентация 10 слайдов без текста включена Нужно проанализировать существующие системы пожаротушения на РВС 5000 в лукойловских уппн, после этого предложить для внедрения новые системы. Рассчитать эффективность введения нового оборудования, экономические затраты на это, после чего в конце провести итоговое сравнение нескольких типов систем пожаротушения и сделать выводы

6 лет назад
guest_15183490567749
6 лет в сервисе
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6 лет назад