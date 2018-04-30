Требуется курсовая по экономике

Тема: Современные тенденции развития образовательного законодательства. Антиплагиат не менее 80%. страниц не менее 35. Срок сдачи до 10 мая. Прошу предлагать цену не более 900р
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