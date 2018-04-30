Магистерская диссертация по бизнес-аналитике

Тема работы: Разработка функционального модуля системы подбора персонала E-Staff Рекрутер с целью автоматизации процесса подбора.

План работы имеется, методические указания имеются, плотное сотрудничество гарантирую.

Сам предмет диссертации уже готов, скриншоты и код могу скидывать по мере востребования.

Принцип работы системы описан в прикреплениях, согласованный с руководителем план там же.

Нужно написать первую теоретическую часть (главу), вторую аналитическую, и третью практическую с имеющимся материалом.

Так как дисциплина все-таки бизнес-аналитика, то углубляться нужно не в разработку, а в анализ БП подбора на предприятии, с этим проблем нет, расскажу все.

Цена указана по курсу 64р=1$. Подробнее об оплате в переписке =)