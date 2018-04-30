Отчет по практике по экономике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка134 просмотра
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Написать отчет по практике и НИР по Экономике предприятия. ОбЪем обоих работ по  25-30стр, оригинальность 85% по антиплагиат.ру.Всю необходимую информацию по предприятию по дополнительному запросу Бюджет по договоренности. срок сдачи 07.05.18Жду Ваших предложений

6 лет назад
guest_15185483761639
6 лет в сервисе
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6 лет назад