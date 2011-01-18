Нужны райтеры академических работ на английском

Привет всем фрилансерам!

Мне нужны люди, которые могут хорошо и качественно писать работы для студентов на английском языке. Среди видов работ: эссе, курсовые работы, book reports, и другие. Самые распространенные – эссе. Оплата – от $5 за 275 слов (стандартная страница – около 1800 знаков с пробелами в среднем).

Для того, чтобы присоединиться, необходимо будет зарегистрироваться на сайте и пройти тест на грамматику и стили цитирования (информация по стилям предоставляется). Кроме того, нужно будет написать небольшое тестовое эссе. Если вы нам подойдете – тут же сможете начинать выбирать задания. Рабочую нагрузку выбираете сами, никакого обязательного объема нет, но чем больше работаете, тем больше прибыль.

Чтобы получить ссылку на сайт – заявите о своем желании на почту [email protected], или скайп nata_chebysheva, либо здесь в личных сообщениях.