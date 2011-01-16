Требуются исполнители студенческих работ

Расширяющейся компании требуются авторы по тех дисциплинам! Нам нужны ответственные автры, ценящие своё время и труд, постоянная занятость, достойная оплата! Резюме направлять на [email protected]/ Будем рады сотрудничеству с вами!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приглашаем к сотрудничеству преподавателей, аспирантов и успешных выпускников для выполнения студенческих работ на заказ (рефераты, курсовые и контрольные работы).
Типы работ: курсовые работы, контрольные работы, рефераты и решение задач.
Требуются специалисты по всем предметам.
Требования к претендентам:
- Ответственность и пунктуальность;
- Высшее образование;
- Хорошее знание ПК;
- Опыт работы в сфере выполнения студенческих работ.
Готовые работы принимаются в электронном виде (по эл. почте).
Гибкий график, Вы сами решаете когда и сколько работать, главное не нарушать сроки.
Оплата труда – сдельная.
Количество заказов ограничивается только Вашими возможностями и желанием работать.
Свои анкеты и резюме отправляйте на почту: [email protected]
В анкете или резюме укажите
ФИО:
Год рождения:
Город:
Образование:
Опыт аналогичной работы (компании, личный опыт):
Предметы, по кот. пишете работы (Подробно укажите все предметы):
Профиль (теория/практика/все):
Кол-во работ, кот. хотели бы делать в неделю:
Телефон/e-mail/ICQ/Skype:
Платежные реквизиты: (Яндекс-деньги, Webmoney)
Обязательно приложите к письму выполненные Вами работы в качестве примера.
После отправки письма с Вами свяжутся. Укажите в письме возможность связи через Skype в аудио режиме, это ускорит общение.
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