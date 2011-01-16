Требуются исполнители студенческих работ

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт9 заявок325 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приглашаем к сотрудничеству преподавателей, аспирантов и успешных выпускников для выполнения студенческих работ на заказ (рефераты, курсовые и контрольные работы).

Типы работ: курсовые работы, контрольные работы, рефераты и решение задач.

Требуются специалисты по всем предметам.

Требования к претендентам:

- Ответственность и пунктуальность;

- Высшее образование;

- Хорошее знание ПК;

- Опыт работы в сфере выполнения студенческих работ.

Готовые работы принимаются в электронном виде (по эл. почте).

Гибкий график, Вы сами решаете когда и сколько работать, главное не нарушать сроки.

Оплата труда – сдельная.

Количество заказов ограничивается только Вашими возможностями и желанием работать.

Свои анкеты и резюме отправляйте на почту: [email protected]

В анкете или резюме укажите

ФИО:

Год рождения:

Город:

Образование:

Опыт аналогичной работы (компании, личный опыт):

Предметы, по кот. пишете работы (Подробно укажите все предметы):

Профиль (теория/практика/все):

Кол-во работ, кот. хотели бы делать в неделю:

Телефон/e-mail/ICQ/Skype:

Платежные реквизиты: (Яндекс-деньги, Webmoney)

Обязательно приложите к письму выполненные Вами работы в качестве примера.

После отправки письма с Вами свяжутся. Укажите в письме возможность связи через Skype в аудио режиме, это ускорит общение.

13 лет назад
Fliric
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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