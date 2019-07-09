Курсовая работа, связанная с музейным делом. Придумать на базе готовой экспозиции 5 названий экскурсий, 5 названий лекций или семинаров, 5 названий нетрадиционных мероприятий. Из них создать 1 экскурсию и 1 нетрадиционном мероприятие в виде сценария. ...
Нужно написать отчёт по производственной практике (Графический Дизайн)
Доброго времени суток
Мне нужен написать отчет по производственной практике, направление "Графический дизайн", сама производственная практика в самом университете поэтому где то 50% будет информации про сам университет.
Мне нужен отчёт на 20 страниц, всю информацию и требование к отчёту я вам скину в лс, срок до 12 Августа
Вопрос
Сколько это будет стоить и сколько вы берёте предоплату и как вам можно перечислить деньги ?
Дело в том что я проживаю в Европе но учусь дистанционно в Москве поэтому для меня вопрос важен
За ранее благодарю за обратную связь
С уважением Юрий
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