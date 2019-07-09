Нужно написать отчёт по производственной практике (Графический Дизайн)

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Закрыт4 заявки112 просмотров

Доброго времени суток

Мне нужен написать отчет по производственной практике, направление "Графический дизайн", сама производственная практика в самом университете поэтому где то 50% будет информации про сам университет.

Мне нужен отчёт на 20 страниц, всю информацию и требование к отчёту я вам скину в лс, срок до 12 Августа 

Вопрос

Сколько это будет стоить и сколько вы берёте предоплату и как вам можно перечислить деньги ?

Дело в том что я проживаю в Европе но учусь дистанционно в Москве поэтому для меня вопрос важен

За ранее благодарю за обратную связь

С уважением Юрий

6 лет назад
PikaSSo1995
Юрий 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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