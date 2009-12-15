Особенности современной организации

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрытнет заявок157 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Особенности современной организации непоточной формы производства

срок 15.12.09 до 21,00 по мск

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ не менее 80%

15 страниц. 14 шрифт, 1.5 интервал

14 лет назад
sussy
Агата 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад