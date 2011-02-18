Отчет по практике - информатика

$35
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Завершен5 заявок197 просмотров

Все данные в методичке

фирма занимается продажей труб

"НСА-оборудование" Вот две ссылки http://www.pulscen.ru/firms/91745320,http://www.nsa-e.ru/.

В компании 3 компьютера, 10 чел, 1 склад в Химках, 3 газели.

объем 40 страниц

анти 85%

далее этот отчет будет использован для написания диплома-глава 1

тема диплома будет связана с технической защитой информации собственно уровень конфиденциальности, уровни допуска и т.п.

уклон в отчете на это

исполнитель будет тот же

методичка тут http://files.mail.ru/ZRGIEH

срок 10.02

цена 1000 р.

14 лет назад
seni4ka
Елена 
41 год
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

dorekv
38 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$40
5 дней
Очень приятно было в очередной раз работать с Екатериной, все на высшем уровне
С удовольствием продолжаю сотрудничать с Еленой. Взаимодейтсвие проходит на высочайшем уровне. Только лучшие рекомендации! Отдельное спасибо за быструю оплату.

Заявки фрилансеров

dorekv
38 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад