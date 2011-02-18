ПРЕДМЕТ: английский язык. работа подразумевает собой использование музыки на уроках английского ,как она помогает и тп. ОБЪЕМ: 35-40стр ТЕМА: Эффективные приемы и методы использования ...
Отчет по практике - информатика
Все данные в методичке
фирма занимается продажей труб
"НСА-оборудование" Вот две ссылки http://www.pulscen.ru/firms/91745320,http://www.nsa-e.ru/.
В компании 3 компьютера, 10 чел, 1 склад в Химках, 3 газели.
объем 40 страниц
анти 85%
далее этот отчет будет использован для написания диплома-глава 1
тема диплома будет связана с технической защитой информации собственно уровень конфиденциальности, уровни допуска и т.п.
уклон в отчете на это
исполнитель будет тот же
методичка тут http://files.mail.ru/ZRGIEH
срок 10.02
цена 1000 р.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $40Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен14 лет назад
Курсовая-экономика предприятия вариант 8 срок 6 февраляЗакрыт14 лет назад
- $250
Тема "Организация обобщающего повторения в курсе планиметрии 9 класса" (теория и практика). Материал для дипломной работы берется из книг, доступных в интернете и библиотеке (не готовые работы, проверяю на антиплагиат): - Обобщающее повторение ...Закрыт14 лет назад
ВУЗ: MГИМО Предмет: Aрбитражный прoцесс Тема: Tождeство в прoцессе Количество страниц: 100 Срoк : 30 дней Вид работы: МагистерскаяРефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт14 лет назад
Требования к работе: В п.1.3 необходимо перечислить какие бывают методы управления доходами и расходами; написать выводы к таблицам в п. 2.3 и 3.1; выполнить п. 3.2.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Дипломная работа по теме: "Порядок планирования и финансирования учреждений образования на примере ГОУ Лицей №6"Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Дисциплина: теория социальной работы. Тема: Инновационные формы подготовки и переподготовки специалистов по социальной работе (сущность и место инновационных технологий. Специализация, специальность, формы реализации образовательных программ: очное, заочное и дистанционное) объем 25-30 стр. срок ...Закрыт14 лет назад
Проект технологического процесса нижнего складаРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Дисциплина: Психология развития и возрастная психология. Тема на выбор. Оформлять в соответствии с приложенным шаблоном объем 30 стр.Рефераты, Курсовые и Дипломы16 заявокЗакрыт14 лет назад
Курсовая по дисциплине технология машиностроенияРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад