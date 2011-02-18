Отчет по практике - информатика

Все данные в методичке

фирма занимается продажей труб

"НСА-оборудование" Вот две ссылки http://www.pulscen.ru/firms/91745320,http://www.nsa-e.ru/.

В компании 3 компьютера, 10 чел, 1 склад в Химках, 3 газели.

объем 40 страниц

анти 85%

далее этот отчет будет использован для написания диплома-глава 1

тема диплома будет связана с технической защитой информации собственно уровень конфиденциальности, уровни допуска и т.п.

уклон в отчете на это

исполнитель будет тот же

методичка тут http://files.mail.ru/ZRGIEH

срок 10.02

цена 1000 р.