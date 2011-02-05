Курсовая-экономика предприятия вариант 8 срок 6 февраля
Курсовая работа англ. яз.
ПРЕДМЕТ: английский язык.
работа подразумевает собой использование музыки на уроках английского ,как она помогает и тп.
ОБЪЕМ: 35-40стр
ТЕМА: Эффективные приемы и методы использования музыки на уроках иностранного яз(английского языка)в__ классах средней школы.
Глава 1. Воздействие музыки на эмоциональную среду учащихся
1.1 роль и место эмоционального фактора как необходимого компонента процесса обучения иностранному языку
1.2 Психолого-педагогическая характеристика музыки
1.3 Выводы
Глава 2. Эффективные приемы и методы использования музыки на уроках
иностранного языка
2.1 Отличительные особенности использования музыки на уроках иностранного языка
2.2 Использование музыки в процессе обучения старших школьников иностранному языку
2.3 Выводы
Заключение.
Список литературы
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