Курсовая работа англ. яз.

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ПРЕДМЕТ: английский язык.

работа подразумевает собой использование музыки на уроках английского ,как она помогает и тп.

ОБЪЕМ: 35-40стр

ТЕМА: Эффективные приемы и методы использования музыки на уроках иностранного яз(английского языка)в__ классах средней школы.

Глава 1. Воздействие музыки на эмоциональную среду учащихся

1.1 роль и место эмоционального фактора как необходимого компонента процесса обучения иностранному языку

1.2 Психолого-педагогическая характеристика музыки

1.3 Выводы

Глава 2. Эффективные приемы и методы использования музыки на уроках

иностранного языка

2.1 Отличительные особенности использования музыки на уроках иностранного языка

2.2 Использование музыки в процессе обучения старших школьников иностранному языку

2.3 Выводы

Заключение.

Список литературы

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14 лет назад
Shumeeva
Наталья 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

c_a_t
39 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$40
3 дня
Спасибо большое Екатерина за проделанную работу! Все сделано четко, в оговоренный срок! С достаточно сложной курсовой справилась на отлично! Хотелось бы сотрудничать и дальше!
Спасибо за сотрудничество. Приятный заказчик. Оплата четко, как договорились.

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c_a_t
39 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад