Отчёт по практике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок146 просмотров
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Требуется сделать отчёт по производственной практике на предприятии ПАО "Нептун".

Архив с тем какое должно быть содержание и пример работы+методичка по выполнению работы. (https://yadi.sk/d/Kycc1MThGFhdBg)

Бюджет 1500-1700руб.

5 лет назад
Vadim_26
27 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад