Приватный проект Деева Мария (aksi1)-2

есть просто план диплома. первую часть написана, вторая написана только 2.1 (прикреплено) требуется написать 2.2 и 2.3, + рекомендации (3-я часть) Инфы к сожелению нет, придется брать я так понимаю что то левое..дипломный руководитель просил таблицу по зарплате ...