Пути повышения конкурентоспособности школы

Здравствуйте. Нужно написать курсовую. Предмет:Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. Тема: сметана торговой марки "простоквашино" Объем 25-30 страниц. Уникальность от 75% по системе антиплагиат. Срок 3-4 дня. Цена 1000р. Методичку прилагаем. Ждем ваших заявок.
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Дипломная работа на примере общеобразовательного учреждения
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