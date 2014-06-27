Редактирование дипломной работы

Срочно Формирование и использование собственных средств банка - срочно необходимо написать дипломную работу 80 страниц 14 шрифт 1,5 интервал
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Тема работы: Гражданско-правовая ответственность
Необходимо редактировать дипломную работу в связи с тем, что уже имеется такая же дипломная работа и ее сдавали в 2011 году. В дипломной работе 2 главы, план редактировать не надо. Имеется сама дипломная работа, и методические рекомендации. Пожелания от клиента: Введение переделывать не нужно, список литературы прежний остается!!!!в главах можно оставить определения, и ссылки по тексту! немного изменить абзацы, то есть переформулировать предложения,что бы они начинались по разному с той работой, где -то можно просто поменять их местами!
Срок сдачи утро 23 мая.
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