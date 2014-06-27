Редактирование дипломной работы

Тема работы: Гражданско-правовая ответственность

Необходимо редактировать дипломную работу в связи с тем, что уже имеется такая же дипломная работа и ее сдавали в 2011 году. В дипломной работе 2 главы, план редактировать не надо. Имеется сама дипломная работа, и методические рекомендации. Пожелания от клиента: Введение переделывать не нужно, список литературы прежний остается!!!!в главах можно оставить определения, и ссылки по тексту! немного изменить абзацы, то есть переформулировать предложения,что бы они начинались по разному с той работой, где -то можно просто поменять их местами!

Срок сдачи утро 23 мая.