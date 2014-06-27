Редактирование дипломной работы

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Тема работы: Гражданско-правовая ответственность

Необходимо редактировать дипломную работу в связи с тем, что уже имеется такая же дипломная работа и ее сдавали в 2011 году. В дипломной работе 2 главы, план редактировать не надо. Имеется сама дипломная работа, и методические рекомендации. Пожелания от клиента: Введение переделывать не нужно, список литературы прежний остается!!!!в главах можно оставить определения, и ссылки по тексту! немного изменить абзацы, то есть переформулировать предложения,что бы они начинались по разному с той работой, где -то можно просто поменять их местами!

Срок сдачи утро 23 мая.

10 лет назад
nik0lka
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
174 отзыва(-2)
Выбранный исполнитель
linet
Елена 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
74 отзыва
10 лет назад
$28
7 дней
Все отлично! Быстро и грамотно! Доволен сотрудничеством!
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