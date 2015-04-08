Реферат по истории английского языка

Нужно выполнить контр. работу по истории английского языка, 4 задания.

Срок - к 16 апреля.

Пояснения по заданию № 3: даны пары слов, их надо сравнить, какие изменения произошли. По какому этапу, какой звук изменился и по какому закону. (Вернер,Гримм). То есть звуки надо самим определить какие.

По изменениям гласных - то же, и что произошло аблаут,умлаут и тд.

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