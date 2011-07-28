Реферат Системный анализ и управление предприятием

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В качестве примерных тем для реферата по дисциплине «Системный анализ в сфере сервиса» студентам таких форм обучения как заочная, очно-заочная и экстернат с использованием дистанционной технологии обучения могут быть предложены следующие темы:

1. Анализ процессов принятия решений на предприятии сферы услуг.

2. Динамическая модель предприятия сферы услуг.

3. Системный анализ организационной структуры управления предприятия.

4. Интегральный тип познания – системность человеческого мышления.

5. Системный подход в управлении потребностями населения.

6. Анализ модели развития региональной инфраструктуры сервиса

7. Совершенствование механизмов государственного регулирования рыночных отношений в сфере услуг.

8. Научно-методический подход к применению системного анализа в сфере услуг.

9. Системный анализ маркетинговых стратегий продвижения изделия.

10. Системная методология анализа эффективности менеджмента.

11. Многофакторная комплексная оценка деятельности предприятий инфраструктуры сервиса.

12. Анализ проблемы человеческого фактора в процессе управления.

13. Информационный подход в анализе структуры предприятия.

14. Системный анализ в исследовании проблем управления конкурентоспособностью продукции.

15. Исследование закономерностей целостности и иерархической упорядоченности

Тема любая на выбор

реферат 15 листов

Оформление ГОСТ

сноски обязательно

+ к реферату нужна будет призентация 7-10 слайдов в Поинте

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12 лет назад
alex81-11
Алексей 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
47 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
NiceBoss
Любава 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$20
5 дней
Очередной проект выполнен безупречно. Заслуженные 10 баллов. P.S извиняюсь за задержку в оплате по техническим причинам. Спасибо за понимание.
Благодарю за сотрудничество и доверие.