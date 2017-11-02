Требуется сделать итоговую работу по медицинской информатики

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Закрыт2 заявки103 просмотра

Реферат на тему: "Применение компьютерных технологий в стоматологии" (например, в терапевтической стоматологии, в хирургической стоматологии, в ортопедической стоматологии, в ортодонтии, в организации стоматологической помощи и т.д.)

8 лет назад
guest_15098805842366
8 лет в сервисе
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8 лет назад

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