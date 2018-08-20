Требуются преподаватели...

Федеральный студенческий центр "Мудрая Сова" приглашает к сотрудничеству авторов для выполнения студенческих работ. Требования к соискателям: опыт работы обязателен, готовность к ненормированному графику, ответственность, исполнительность, знание правил и принципов написания студенческих работ, умение работать с методичками и материалами, предоставленными заказчиком. Работы будет очень много! Со всеми авторами заключаем агентский договор.