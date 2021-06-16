HR-менеджер

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Закрыт2 заявки395 просмотров

Требуется найти комплектовщиков на склад в Подмосковье.

Срок вахты - от 33 смен.

Подойдут граждане России и Беларуси до 45 лет.

Проживание в хостеле в Пушкино, обед на производстве.

Предлагайте свою цену за одного найденного сотрудника.

4 года назад
Kamashyla
Елена 
41 год
7 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Татьяна
 
39 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Елена
 
47 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад

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