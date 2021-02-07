Найти информационные статьи на польских сайтах (без знания языка)

Здравствуйте!

Необходимо найти статьи на польских сайтах (*.pl).

Язык знать необязательно! Нужен только браузер с переводчиком встроенным (хром).

Нужно 100 текстов. Оплата по 15р за текст. (обычно уходит 2-4 часов на все, в зависимости от кол-ва текстов)

Звучит сложно, но на самом деле задание не сложное. Сайты выдаю. Нужно только скачать тексты.

Обязательно читайте ТЗ. Там много информации.

Полное ТЗ и примеры текстов в архиве.

Жду ваши заявки.

Спасибо.