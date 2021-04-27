Рерайт "ручной"

Здравствуйте! Требуется 2-3 исполнителя по корректировке статей (частичному рерайту некоторых предложений). Нужно сделать тексты полноценно читаемыми, дорабатывая их, как если бы вы читали их на сайте. От себя ничего писать не нужно. 85 корректура, 15% переписать по ...