Переписать текст своими словами

Здравствуйте!

Хотел бы у Вас спросить, сможете ли вы переписать исходный текст по истории, который я прикрепил в файле так, чтобы поднять его оригинальность с 6% примерно до 68% или выше? Информация там взята с нескольких сайтов.

Объем: 2282 слова, знаков без пробелов 16 325, с пробелами 18 606. Желательно по объему оставить +-2000 знаков также.

Если сможете выполнить эту работу, сколько возьмете денег и какие будут сроки?