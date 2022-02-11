Нужен качественный рерайт, тематика стройка и ремонт, стройматералы

РерайтингЗакрыт2 заявки557 просмотров
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Нужен качественный рерайт статьей на строительную тематику и около.  Уникальность от 90% по текст.ру. Оплата 60 руб. за 1000 знаков без пробела на карту. Обязательные требования:  чёткое следование требованиям ТЗ, соблюдение сроков, высокий уровень русского языка, наличие приложения скайп, а также ссылку на примеры выполненных работ.

2 года назад
kesha075
48 летКазахстан
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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    Рерайтинг11 заявок
    Закрыт
    2 года назад