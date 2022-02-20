Сделать резюме

$7
РерайтингЗавершен5 заявок810 просмотров
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2 года назад
T1MuR
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
19 отзывов
Выбранный исполнитель
bessarabskij
Валерий 
55 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
14 часов назад
2 года назад
$7
1 день
UAH
Все отлично, грамотный специалист
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
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