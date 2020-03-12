Нужен рерайт 30 описаний сериалов, можно без опыта, главное без ошибок

$20
РерайтингЗакрыт43 заявки508 просмотров
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Нужен рерайт 30 описаний сериалов по 2000 знаков без пробелов. Исходники есть.

Оплата: 15-20 руб за 1000 знаков без пробелов в зависимости от уровня Вашей грамотности и скорости работы. Опыт неважен, главное умение излагать мысли в грамотном виде.

ВАЖНО: даже если у Вас огромный опыт и стаж работы, но Вы очень болезненно реагируете на замечания к текстам, то НЕ ОТКЛИКАЙТЕСЬ на данный проект. Если же Вы адекватно реагируете на замечания и готовы учиться, то оставляйте свои отклики.

Другие цены предлагать НЕ НУЖНО.

Рассмотрю варианты и выберу исполнителя для данного задания.

4 года назад
ermolenkovasilis
Василиса 
33 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
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