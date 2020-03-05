Рерайтер для единоразовой работы

РерайтингЗакрыт22 заявки402 просмотра
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Ищется рерайтер для единоразовой работы, который самостоятельно найдет новости (30 новостей, в хронологическом порядке - от сегодняшней даты и назад во времени, условно говоря) на русском и украинском языках в российских и украинских источниках, по определенной тематике, перепишет их своими словами, можно (и нужно) дополнять / видоизменять или улучшать иным образом (креатив, творчество и молодежный задор приветствуются). 

Оплата по договоренности. 

4 года назад
bp24
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
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