Ищется рерайтер для единоразовой работы, который самостоятельно найдет новости (30 новостей, в хронологическом порядке - от сегодняшней даты и назад во времени, условно говоря) на русском и украинском языках в российских и украинских источниках, по определенной тематике , перепишет их своими словами, можно (и нужно) дополнять / видоизменять или улучшать иным образом (креатив, творчество и молодежный задор приветствуются).

Оплата по договоренности.